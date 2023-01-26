《黑暗荣耀》恶人「全宰寯」现实中是大暖男！朴成勋答「苏子叶争议」尽显气度，最后被全昭旻刁钻提问KO

朴成勋在近期大热的Netflix剧集《黑暗荣耀》里饰演「校暴5人组」之一「全宰寯」，凶狠跋扈的演技让很多人过度投入剧情、看到他就不寒而栗，但生活中的他其实是个性超好的暖男！
朴成勋和全昭旻2018年合作KBS特别剧《我的黑历史误答笔记》成为演艺圈知名好友，除了经常视讯，一见面更要聊到天亮。 2021年二度合作特别剧《熙秀》饰演夫妻，还凭该作品双双斩获当年的KBS特别剧TV Cinema奖，化学反应甚佳。
两人做客KBS综艺《屋塔房的问题儿童们》时聊到很多日常话题，其中就包括网络热议的「苏子叶争议」，即是否介意交往对象帮异性友人分开苏子叶。 朴成勋表示：何止不介意，就算女友用苏子叶包食物喂异性朋友吃都无所谓！
不止如此，朴成勋还说就算女友和异性友人一起喝酒到天亮、不接电话也没关系，只要不是瞒著他就好。 MC们觉得不可思议，开始为他逐层加码：如果女友和闵庆勋一起背包旅行，总共3天2夜呢？如果两人用同一个帐篷，只是不同睡袋呢？ 朴成勋仍然酷酷表示：「只要不同睡袋就好呀。」
这时全昭旻出大招：「欧巴知道我睡觉都不穿衣服吧？」 朴成勋终於认输：「我还是介意吧！」不然这个讨论看似不会结束了XD
虽然在《黑暗荣耀》里都是油腻大背头造型，但一旦放下刘海，朴成勋的软萌气质简直令人惊艳！《黑暗荣耀》第二部分将在3月10日公开，宰寯啊，观众们已经等不及了XD
▽《屋塔房的问题儿童》朴成勋相关影片：
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