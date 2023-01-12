[好片推荐]不懂历史没关系〜《HERO》除了爱国情怀，还上演凄美爱情＋催泪亲情唱给你听！

[提及剧情]改编自韩国独立运动义士安重根起义真实事件的爱国电影《HERO》，叙述了当时朝鲜人在国土上对抗著日军，日本首领伊藤博文则计画著日本欲拿到满洲国并强占朝鲜，让安重根将伊藤博文视为头号敌人并伺机而动，几位志同道合的好友加入作战计画，安重根一举成功射杀了伊藤博文，但最终也必须付出生命的代价。

原本觉得这样的题材不够吸引人，毕竟革命题材又是音乐剧的型态呈现，不过看了之后绝对会在原本想像之上的程度。导演在转场画面上的处理非常优美，常常抬头望向同一片天空，但一转眼就到了另一个空间，或是凝望著水杯中倒影的金高银，立即回到了多年前的事件中，转场的技巧超优美让观众们能够无缝衔接。



虽然我们不太清楚韩国当时的历史背景，但这些主演们都用简单的几句歌词，完全能够让人了解事件的发生始末，也能够感受到心中的仇恨以及细腻的想法，包含安重根义士（郑成华饰）在举事前颤抖的双手，祈求天父的宽恕，以及情报员雪熙（金高银饰）唱出自己目睹明成皇后遭日本人杀害的痛苦回忆，直到最终在法庭上，也以歌曲来表现一条条日本人的罪状。尤其安重根高龄的母亲（罗文姬饰）更是用凄美歌声唱出对儿子的最终道别，除了剧情的安排，歌声也相当催泪。



本片导演曾提到因为喜爱金高银的歌声而邀请她演出此角色，而她也用尽全力诠释，甚至压力大到痛哭，每一场她演唱的戏码都相当震撼，也看得出金高银用尽全力一边唱一边演出心中的痛，歌唱实力也的确非常出色。而片中另一配角朴真珠，也展现了高度唱功，更与帅气的李玹雨共谱美丽又短暂的初恋，虽然身为女性，她也为举事尽了自己最大努力，结局令人心碎。



安重根义士成功刺杀了伊藤博文，但最终连监禁他的日本兵也被他感动，他说到自己并不讨厌日本，不讨厌日本人，只是伊藤博文的荒谬梦想，将朝鲜当作殖民地还自认为带动东亚发展共荣，令他不得不做出这样的行为。他的母亲对他永远的支持，要他选择从容赴义而不该选择乞求日本人而苟活，在检察官、律师、旁听席全部都是日本人的状况下，安重根自然难逃一死。



片尾还出现文字说明「日本人将安重根的遗体埋在不为人知的地方」，表达出至今这位义士仍无法回到已经独立自由的韩国领土安息，更令人感到难过。不管是不是韩国人，看了都会爆泪的《HERO》将於1月13日全台上映。



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