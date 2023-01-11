虽然《黑暗荣耀》剧情是虚构的，但这件事却是真事！韩剧超爱真实梗，连《爱的迫降》创作灵感都来源於新闻

《黑暗荣耀》的故事虽然是虚构的，但其中也穿插著真事。

《黑暗荣耀》一上档就大爆，在宋慧乔、李到晛、林智妍、郑成日和朴成勋等实力派演员的精彩演绎之下，让剧迷们入戏。 故事围绕著高中生时期惨遭同学霸凌而身心俱灭的文东垠（宋慧乔 饰）长大成人之后向霸凌小团体实施复仇计划而展开，文东垠每一次行动都吊足了观众们的胃口。



剧中，还是高中生的文东垠遭到了多人的霸凌，其中一段她被朴涏镇（林智妍 饰）等人用卷发棒烫伤的镜头看得人神共愤，从未想过高中女生竟然如此恶毒，不少观众也纷纷感叹「幸好只是出现在电视剧里，而非真事」。 不过，要知道艺术创作其实都源於生活，《黑暗荣耀》虽然是虚构的剧情，但施暴者的行为确实在现实生活中存在，尤其是剧中这段「卷发棒烫人」行为是真实存在的校暴。



相关校园暴力发生在2006年清州的一所中学校内，当时有三名国中女生对同学施暴，她们用卷发棒烫伤了受害学生的手臂，事情曝光后震惊整个社会。 随著《黑暗荣耀》的播出，有部份网友就联想到了当年的惨事，并在网路上公开了出来，又一次在网路上掀起热议。



其实，韩剧中不乏描写社会真实事件的作品。比如火爆韩剧《信号》，几乎每个故事都有证可循，融入了「华城连环杀人案」、「全贤珠案」、「圣水大桥坍塌事件」、「密阳性暴力事件」等多个大案、悬案，以精彩的故事描述吸引观众，直到现在仍被奉为悬疑剧经典之作，另大众极其期待第2部的播出。再比如甜蜜韩剧《爱的迫降》，虽然剧情也是虚构的，但编剧的灵感来自於真实存在的故事，2008年9月一名韩国女演员在仁川乘著休闲船时，不小心失去方向误入朝鲜（北韩）海岸，还与当地男性对话，最后遭朝鲜警备舰追击随后逃跑。诸如此类，将真实故事融入影视作品的描写手法经常出现在韩剧当中，成为了吸引观众的一大焦点。



此外，《黑暗荣耀》第一部已经完结，第二部将在3月公开。

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