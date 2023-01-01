[分集劇情]《還魂：光與影》張煜憤怒逼迫陳湖警救人，對方竟藉機大開條件！復妍的去留就在一念間（EP7）

tvN奇幻劇《還魂：光與影》接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事。 第7集裡，徐律生命危在旦夕，為避免松林和西湖城叛亂引發內戰，必須將他救活。

*以下內容包含《還魂：光與影》第7集關鍵內容！



救治徐律

得知差點害死徐律的血蟲來自陳武，張煜立即衝去王宮找陳武算賬，這一次松林也站在張煜身後。 陳武只好求陳湖警幫忙，陳湖警以歸還陳復妍為條件告知了驅除血蟲的方法。 張煜搬來世子賞賜的3萬兩黃金擴張火鳥結界，陳復妍含著裝有血蟲的水滴燈芯，趁血蟲被火鳥之力嚇出來，由世子抓住並將其銷毀。 陳復妍趕在時限之內將水滴燈芯還給徐律，成功將其救活，也避免了大湖國內戰。



歸還陳復妍

雖然張煜沒有明講，但聰明的復妍深知母親不會平白無故告知驅蟲方法，已猜到張煜打算把她送回陳府。 復妍認定徐律是朋友，為救朋友性命心甘情願，但讓她難過的是，張煜就這樣同意送走她，還說她已經沒有用處，也沒有一絲挽留。



燈籠熄滅時

送走復妍的張煜也很糾結，偏偏曾經被復妍熄滅的燈籠開始閃爍，就像他的心在理智和後悔間不斷搖擺。 復妍回陳府前到精進閣拿東西，恰好撞見張煜。 張煜解釋那句「沒有用處」的意思是他不再打算取出冰石，解開了她的誤會。 這一次張煜請復妍決定他要如何抉擇，復妍向他臉上吹一口氣：「讓燈熄滅吧。」 確定心意的兩個人終於擁吻在一起！



下集預告裡，張煜終於要正式向復妍求婚了！世子命張煜前往北境守護邊疆，表示會全力支持陳武。 而落壽的靈魂即將耗盡，這副身體遲早會由陳復妍本人的靈魂接管...... 第8集將在今晚通過Netflix公開！



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