Netflix今年最受期待9部韓劇！金宇彬&朴敘俊科幻巨製、朴寶英療愈回歸，崔宇植搭孫錫久變超能力大學生

近幾年Netflix的很多韓劇和電影都獲得好評，今年的《非常律師禹英禑》《殭屍校園》《社內相親》《少年法庭》《我們的藍調時光》接連大爆，讓人對明年的新作也十分期待！

1. 《黑暗榮耀》

這部雖然昨日已上架第一季，但劇情還在展開階段，第二季及高潮結局都要等明年公開。 《黑暗榮耀》是金銀淑作家和宋慧喬繼《太陽的後裔》後第二次合作，以校暴受害者的復仇為主題，李到晛、林智妍等攜手主演。 很多人一口氣刷完第一季，表示相當過癮！



2. 《末日騎士》

這部科幻劇集改編自同名網漫、耗資300億韓幣打造，故事背景設定在空氣污染嚴重的2071年，彼時沒有氧氣呼吸機就無法生存、人口僅存1%，反烏托邦色彩濃厚。 金宇彬飾演擁有非凡戰鬥實力的傳奇快遞司機「5-8」，和姜有錫飾演的難民「四月」相遇后發生一系列故事。 宋承憲飾演大反派「柳錫」，李絮飾演四月的救命恩人「雪娥」。



3. 《京城生物》

朴敘俊和韓韶禧這兩位主演就讓人不得不看！以1945年的京城（現首爾）為背景，講述出沒其中的怪物、以及比怪物更可怕的人類的故事。 朴敘俊飾演資產家、情報通「鄭太尚」，韓韶禧飾演找人專家、善用刀械的「尹彩玉」，此外還有魏嘏雋、金海淑等加盟，今年10月已拍完第一季。



4. 《殺人者o難堪》

又一部漫改劇XD一名平凡的大學生機緣巧合下殺了人，隨後發現自己有辨別惡人的能力，並與追捕兇手的刑警展開對立。 乖乖男形象的崔宇植飾演大學生「李唐」，刑警「張楠感」（*韓文諧音「玩具、難堪」）則由《我的出走日記》孫錫久擔任。



5. 《Mask Girl》

這部也有很多人期待！改編自連載3年的人氣網漫，講述一個面容醜陋但身材絕佳的女孩成為跳舞主播的雙重生活，由高賢廷和NANA飾演女主角的不同時期，安宰洪、廉惠蘭飾演周邊關鍵人物。 原著融合驚悚和黑色喜劇等多種類型、每一話都有震驚的展開和反轉，角色塑造也非常立體，獲得諸多網友大推。



6. 《寄生獸：The Grey》

以日本漫畫《寄生獸》世界觀為基礎全新創作的系列，全少妮、具教煥、李貞賢攜手主演，《屍速列車》《地獄公使》延尚昊擔任導演，《紙房子：韓國篇》編劇柳勇在也加入劇本創作。



7. 《Queen Maker》

金喜愛和文素利飆戲之作！一個是擅長操縱媒體、打造公眾形象的大企業戰略企劃室負責人，一個是追求正義、為弱者發聲的人權律師，前者要如何將她推上首爾市長的位置呢？



8. 《精神病房也會迎來清晨》

看了一堆讓人精神緊張的故事，終於有療癒劇啦！朴寶英、李姃垠、張東潤、延宇振攜手主演，原著網漫以真實精神病房護士的經歷為基礎，講述精神病院內外的人們各自療癒自己內心的過程，為觀眾送去溫暖。





9. 《炸雞塊》

改編自同名驚悚喜劇網漫，講述一個女生被神秘機器變成炸雞塊，女生父親、暗戀她的職員一起尋找將她復原的方法，過程中發生一系列意外故事。 柳承龍和金裕貞飾演父女，男主角由安宰洪擔任，《財閥家的小兒子》「陳星俊」金南喜也確定加盟，導演則是曾執導《雞不可失》《二十行不行》、以獨特幽默感著稱的李炳憲。



此外還有《戀愛大戰》《末日愚者》《盜賊：刀之聲》等新作將在明年通過Netflix公開，之前的《Sweet Home甜蜜家園》《D.P：逃兵追緝令》《地獄公使》《殭屍校園》《少年法庭》也確定製作第二季。

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