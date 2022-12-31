上一秒對直播遲到的丁文晟發火，下一秒得知他剛頒獎給秀英所以來晚了！鄭敬淏急速「變臉」 XD

為了販賣藍光DVD，《機智醫生生活》的主演們昨日（30日）也聚在一起進行直播。

一開始的直播有申元浩導演、鄭敬淏和金大明，兩人還穿著醫生袍 XD 「Winter Garden」柳演錫和申鉉彬也陸續加入。

之後，丁文晟也來了，他一進來鄭敬淏就大喊：「不是...都要來了為什麼還要拉我們兩個當MC。」金大明：「他還做了妝髮造型呢！」鄭敬淏再次「金雋婠」上身喊著：「我們晚上7點開始，就以這個模樣坐在這裡了，結果一個個晚來，還要我主持什麼。」



一旁的丁文晟說：「我剛剛給你女朋友頒獎後過來的。」結果鄭敬淏態度馬上轉變：「給她頒獎了呀～哎一古，謝謝你，你辛苦了！」當天的《2022 MBC演技大賞》丁文晟和金煥熙一起作為優秀演技賞（日日劇/獨幕劇）的頒獎人，秀英也以《請發送粉絲信》拿下女子優秀演技賞。



정경호 중간에 온 정문성한테 화내다가

니 여자친구한테 상주고 왔어!! 하니깐 감사하대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/syXUhLd1Ll — 오리 (@oooo_leee) December 30, 2022

而鄭敬淏和秀英已經戀愛10年，最近在電影《整形帝王》的採訪中，鄭敬淏也表示：「現在不太在意人們的視線 時間過了很久，10年間我們分享了很多回憶和很多故事。我是一個只對彼此說自己能說的故事的人。」



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