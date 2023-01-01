Netflix今年最受期待9部韩剧！金宇彬&朴叙俊科幻巨制、朴宝英疗愈回归，崔宇植搭孙锡久变超能力大学生

近几年Netflix的很多韩剧和电影都获得好评，今年的《非常律师禹英禑》《僵尸校园》《社内相亲》《少年法庭》《我们的蓝调时光》接连大爆，让人对明年的新作也十分期待！

1. 《黑暗荣耀》

这部虽然昨日已上架第一季，但剧情还在展开阶段，第二季及高潮结局都要等明年公开。 《黑暗荣耀》是金银淑作家和宋慧乔继《太阳的后裔》后第二次合作，以校暴受害者的复仇为主题，李到晛、林智妍等携手主演。 很多人一口气刷完第一季，表示相当过瘾！



2. 《末日骑士》

这部科幻剧集改编自同名网漫、耗资300亿韩币打造，故事背景设定在空气污染严重的2071年，彼时没有氧气呼吸机就无法生存、人口仅存1%，反乌托邦色彩浓厚。 金宇彬饰演拥有非凡战斗实力的传奇快递司机「5-8」，和姜有锡饰演的难民「四月」相遇后发生一系列故事。 宋承宪饰演大反派「柳锡」，李絮饰演四月的救命恩人「雪娥」。



3. 《京城生物》

朴叙俊和韩韶禧这两位主演就让人不得不看！以1945年的京城（现首尔）为背景，讲述出没其中的怪物、以及比怪物更可怕的人类的故事。 朴叙俊饰演资产家、情报通「郑太尚」，韩韶禧饰演找人专家、善用刀械的「尹彩玉」，此外还有魏嘏隽、金海淑等加盟，今年10月已拍完第一季。



4. 《杀人者o难堪》

又一部漫改剧XD一名平凡的大学生机缘巧合下杀了人，随后发现自己有辨别恶人的能力，并与追捕凶手的刑警展开对立。 乖乖男形象的崔宇植饰演大学生「李唐」，刑警「张楠感」（*韩文谐音「玩具、难堪」）则由《我的出走日记》孙锡久担任。



5. 《Mask Girl》

这部也有很多人期待！改编自连载3年的人气网漫，讲述一个面容丑陋但身材绝佳的女孩成为跳舞主播的双重生活，由高贤廷和NANA饰演女主角的不同时期，安宰洪、廉惠兰饰演周边关键人物。 原著融合惊悚和黑色喜剧等多种类型、每一话都有震惊的展开和反转，角色塑造也非常立体，获得诸多网友大推。



6. 《寄生兽：The Grey》

以日本漫画《寄生兽》世界观为基础全新创作的系列，全少妮、具教焕、李贞贤携手主演，《尸速列车》《地狱公使》延尚昊担任导演，《纸房子：韩国篇》编剧柳勇在也加入剧本创作。



7. 《Queen Maker》

金喜爱和文素利飙戏之作！一个是擅长操纵媒体、打造公众形象的大企业战略企划室负责人，一个是追求正义、为弱者发声的人权律师，前者要如何将她推上首尔市长的位置呢？



8. 《精神病房也会迎来清晨》

看了一堆让人精神紧张的故事，终於有疗愈剧啦！朴宝英、李姃垠、张东润、延宇振携手主演，原著网漫以真实精神病房护士的经历为基础，讲述精神病院内外的人们各自疗愈自己内心的过程，为观众送去温暖。





9. 《炸鸡块》

改编自同名惊悚喜剧网漫，讲述一个女生被神秘机器变成炸鸡块，女生父亲、暗恋她的职员一起寻找将她复原的方法，过程中发生一系列意外故事。 柳承龙和金裕贞饰演父女，男主角由安宰洪担任，《财阀家的小儿子》「陈星俊」金南喜也确定加盟，导演则是曾执导《鸡不可失》《二十行不行》、以独特幽默感著称的李炳宪。



此外还有《恋爱大战》《末日愚者》《盗贼：刀之声》等新作将在明年通过Netflix公开，之前的《Sweet Home甜蜜家园》《D.P：逃兵追缉令》《地狱公使》《僵尸校园》《少年法庭》也确定制作第二季。

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