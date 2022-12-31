上一秒对直播迟到的丁文晟发火，下一秒得知他刚颁奖给秀英所以来晚了！郑敬淏急速「变脸」 XD

为了贩卖蓝光DVD，《机智医生生活》的主演们昨日（30日）也聚在一起进行直播。

一开始的直播有申元浩导演、郑敬淏和金大明，两人还穿著医生袍 XD 「Winter Garden」柳演锡和申铉彬也陆续加入。

之后，丁文晟也来了，他一进来郑敬淏就大喊：「不是...都要来了为什么还要拉我们两个当MC。」金大明：「他还做了妆发造型呢！」郑敬淏再次「金隽婠」上身喊著：「我们晚上7点开始，就以这个模样坐在这里了，结果一个个晚来，还要我主持什么。」



一旁的丁文晟说：「我刚刚给你女朋友颁奖后过来的。」结果郑敬淏态度马上转变：「给她颁奖了呀～哎一古，谢谢你，你辛苦了！」当天的《2022 MBC演技大赏》丁文晟和金焕熙一起作为优秀演技赏（日日剧/独幕剧）的颁奖人，秀英也以《请发送粉丝信》拿下女子优秀演技赏。



정경호 중간에 온 정문성한테 화내다가

니 여자친구한테 상주고 왔어!! 하니깐 감사하대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/syXUhLd1Ll — 오리 (@oooo_leee) December 30, 2022

而郑敬淏和秀英已经恋爱10年，最近在电影《整形帝王》的采访中，郑敬淏也表示：「现在不太在意人们的视线 时间过了很久，10年间我们分享了很多回忆和很多故事。我是一个只对彼此说自己能说的故事的人。」



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