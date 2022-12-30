「商務CP」李伊庚＆李美珠合作〈Trouble Maker〉性感舞台！劉在錫、Haha在台下爆笑又震驚 XD

《2022 MBC演藝大賞》在29日晚上舉行，在頒獎典禮開始前，《玩什麼好呢？》的李伊庚和李美珠帶來慶祝舞台。

他們帶來以性感聞名的 Trouble Maker〈Trouble Maker〉的舞台。首先，李美珠和男舞者一起登場，展現完美的舞蹈；接著，李伊庚以致命的表情登上舞台，與李美珠配合舞蹈完成祝賀演出。



兩人在節目中展現了愛情線，還一直主張是「商務CP」 XD 和他們一起出演節目的劉在錫、鄭埻夏、Haha、申奉仙和朴真珠看到表演，一邊拍手大笑，甚至還有歡呼聲！特別是舞台最後，李伊庚、李美珠「借位」接吻姿勢做結尾，讓人讚歎不已。



祝賀演出結束後回到MC位置的李伊庚也表示：「雖然舞蹈沒有在我的人生計劃裡，但我不能坐視不管，所以準備了（慶祝演出）。」

而《玩什麼好呢？》在金泰浩PD辭職後，經歷3周的休息和充電，在9月3日播出新的一集，並宣布加入新成員朴真珠和李伊庚。在《2022 MBC演藝大賞》上，朴真珠也獲得女子新人獎、李伊庚獲得人氣獎、李美珠拿到Music & Talk部門女子優秀獎、劉在錫拿到年度綜藝人獎。



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