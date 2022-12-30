「商务CP」李伊庚＆李美珠合作〈Trouble Maker〉性感舞台！刘在锡、Haha在台下爆笑又震惊 XD

《2022 MBC演艺大赏》在29日晚上举行，在颁奖典礼开始前，《玩什么好呢？》的李伊庚和李美珠带来庆祝舞台。

他们带来以性感闻名的 Trouble Maker〈Trouble Maker〉的舞台。首先，李美珠和男舞者一起登场，展现完美的舞蹈；接著，李伊庚以致命的表情登上舞台，与李美珠配合舞蹈完成祝贺演出。



两人在节目中展现了爱情线，还一直主张是「商务CP」 XD 和他们一起出演节目的刘在锡、郑埻夏、Haha、申奉仙和朴真珠看到表演，一边拍手大笑，甚至还有欢呼声！特别是舞台最后，李伊庚、李美珠「借位」接吻姿势做结尾，让人赞叹不已。



祝贺演出结束后回到MC位置的李伊庚也表示：「虽然舞蹈没有在我的人生计划里，但我不能坐视不管，所以准备了（庆祝演出）。」

而《玩什么好呢？》在金泰浩PD辞职后，经历3周的休息和充电，在9月3日播出新的一集，并宣布加入新成员朴真珠和李伊庚。在《2022 MBC演艺大赏》上，朴真珠也获得女子新人奖、李伊庚获得人气奖、李美珠拿到Music & Talk部门女子优秀奖、刘在锡拿到年度综艺人奖。



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