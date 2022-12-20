独特前辈爱！TXT透露师兄BTS柾国送的礼物竟是超苦药草茶，喝下大惊：全身都被净化了呢...XD

独特前辈爱！TXT透露师兄BTS柾国送的礼物竟是超苦药草茶，喝下大惊：全身都被净化了呢...XD

明星   2022年12月20日   星期二11:00   Lorrie  

（封面图源：Twitter@bts_bighit、Twitter@TXT_members）

喝了会健康的吧XD

同在BIGHIT MUSIC公司的前后辈团BTS与TXT，彼此感情超紧密，师兄弟间的互动常让家族粉感到超窝心，也经常为彼此应援。而最近TXT在直播上透露，曾收到来自师兄柾国的惊喜礼物，让他们超难忘。

TXT成员修宁凯透露，有次柾国在公司遇到TXT，送他们韩国传统药草茶，展现师兄的关怀之心，让他们收到时超感动，而这也是他们第一次喝到这种茶。抱著感恩之心喝下时，修宁凯表示「真的吓到了！真的是大自然的味道、让人难以想像」而成员杋圭简单总结：真的很难喝，让人觉得超爆笑。

之前BTS全员也喝过这种超苦药草茶，原本还在开著玩笑，大家喝下后都突然脸色大变，甚至还忍不住吐了出来！而柾国自己也表示，「最害怕的东西是爆炸、电梯、和药草茶」，结果竟然送给后辈当礼物XD

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