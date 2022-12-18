ARMY們被誇獎啦！BTS JIN入伍現場記者交談內容曝光：ARMY很聽話，飯隨本命XD

JIN的粉絲們非常聽話。

12月13日，防彈少年團成員JIN正式入伍服役，接受為期5周的基礎軍事訓練之後將會被分配至陸軍部隊繼續服役。 早在公開今年底要入伍的消息後，無論是JIN還是娛樂公司BIGHIT都三番五次地強調入伍當天不會舉行任何公開送別活動，希望ARMY們能夠克制，不要前往基地送行。



우리 형 !! 잘 다녀와요!! 러뷰 pic.twitter.com/ZP6yryv2qe — 방탄소년단 (@BTS_twt) December 13, 2022

到了入伍這一天，擔心萬一有突發事故發生，軍、警、消防集體出動，約有270人在現場維持治愈，還專門設立了「中央狀況室」，就怕萬一就事故發生。 而到了現場記者們才發現，除了訓練所周圍掛滿了應援橫幅之外，只聚集了大量媒體記者以及極少量的ARMY。 有粉絲在媒體公開的現場直播新聞裡還聽到了記者間有趣的對話：



입소 실시간뉴스 틀어놨는데..

기자들 대화 내용 뿌듯

간 사람 몇몇 보이지만 잘 하고 있어요 !!



근데 팬들이 진짜 안올건가?

오지 말라고 했으니까.

말을 그렇게 잘 들어?

생각보다 BTS팬들이 질서를 잘 지켜요..공항에서도 그렇고~

아~가수따라 가나보다 가수애들이 착하니까... pic.twitter.com/XCS0qbygEO — 보라보라뷔보라 (@MyAnpanman_V) December 13, 2022

記者A：粉絲真的不來嗎？

記者B：他（JIN）說了讓他們不要來啊。

記者A：他們（粉絲）這麼聽話的嗎？

記者C：BTS的粉絲們確實蠻守秩序的，在機場也是這樣啊......

記者A：啊，飯隨本命，那幾位歌手也很善良。

哈哈哈哈，ARMY們被記者們誇獎囉，「飯隨本命」，畢竟JIN就是這樣一個親切、和藹、很守秩序的人啊，既然JIN數次強調了不要去送行，ARMY們當然要聽本命的話啦！

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