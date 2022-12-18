ARMY們被誇獎啦！BTS JIN入伍現場記者交談內容曝光：ARMY很聽話，飯隨本命XD

ARMY們被誇獎啦！BTS JIN入伍現場記者交談內容曝光：ARMY很聽話，飯隨本命XD

明星   2022年12月18日   星期日08:30   Tracy  

（封面圖源：fb@BTS（방탄소년단））

JIN的粉絲們非常聽話。

12月13日，防彈少年團成員JIN正式入伍服役，接受為期5周的基礎軍事訓練之後將會被分配至陸軍部隊繼續服役。 早在公開今年底要入伍的消息後，無論是JIN還是娛樂公司BIGHIT都三番五次地強調入伍當天不會舉行任何公開送別活動，希望ARMY們能夠克制，不要前往基地送行。

到了入伍這一天，擔心萬一有突發事故發生，軍、警、消防集體出動，約有270人在現場維持治愈，還專門設立了「中央狀況室」，就怕萬一就事故發生。 而到了現場記者們才發現，除了訓練所周圍掛滿了應援橫幅之外，只聚集了大量媒體記者以及極少量的ARMY。 有粉絲在媒體公開的現場直播新聞裡還聽到了記者間有趣的對話：

記者A：粉絲真的不來嗎？

記者B：他（JIN）說了讓他們不要來啊。

記者A：他們（粉絲）這麼聽話的嗎？

記者C：BTS的粉絲們確實蠻守秩序的，在機場也是這樣啊......

記者A：啊，飯隨本命，那幾位歌手也很善良。

哈哈哈哈，ARMY們被記者們誇獎囉，「飯隨本命」，畢竟JIN就是這樣一個親切、和藹、很守秩序的人啊，既然JIN數次強調了不要去送行，ARMY們當然要聽本命的話啦！

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