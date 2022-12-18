ARMY们被夸奖啦！BTS JIN入伍现场记者交谈内容曝光：ARMY很听话，饭随本命XD

ARMY们被夸奖啦！BTS JIN入伍现场记者交谈内容曝光：ARMY很听话，饭随本命XD

明星   2022年12月18日   星期日08:30   Tracy  

（封面图源：fb@BTS（방탄소년단））

JIN的粉丝们非常听话。

12月13日，防弹少年团成员JIN正式入伍服役，接受为期5周的基础军事训练之后将会被分配至陆军部队继续服役。 早在公开今年底要入伍的消息后，无论是JIN还是娱乐公司BIGHIT都三番五次地强调入伍当天不会举行任何公开送别活动，希望ARMY们能够克制，不要前往基地送行。

到了入伍这一天，担心万一有突发事故发生，军、警、消防集体出动，约有270人在现场维持治愈，还专门设立了「中央状况室」，就怕万一就事故发生。 而到了现场记者们才发现，除了训练所周围挂满了应援横幅之外，只聚集了大量媒体记者以及极少量的ARMY。 有粉丝在媒体公开的现场直播新闻里还听到了记者间有趣的对话：

记者A：粉丝真的不来吗？

记者B：他（JIN）说了让他们不要来啊。

记者A：他们（粉丝）这么听话的吗？

记者C：BTS的粉丝们确实蛮守秩序的，在机场也是这样啊......

记者A：啊，饭随本命，那几位歌手也很善良。

哈哈哈哈，ARMY们被记者们夸奖罗，「饭随本命」，毕竟JIN就是这样一个亲切、和蔼、很守秩序的人啊，既然JIN数次强调了不要去送行，ARMY们当然要听本命的话啦！

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