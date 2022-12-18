ARMY们被夸奖啦！BTS JIN入伍现场记者交谈内容曝光：ARMY很听话，饭随本命XD

JIN的粉丝们非常听话。

12月13日，防弹少年团成员JIN正式入伍服役，接受为期5周的基础军事训练之后将会被分配至陆军部队继续服役。 早在公开今年底要入伍的消息后，无论是JIN还是娱乐公司BIGHIT都三番五次地强调入伍当天不会举行任何公开送别活动，希望ARMY们能够克制，不要前往基地送行。



우리 형 !! 잘 다녀와요!! 러뷰 pic.twitter.com/ZP6yryv2qe — 방탄소년단 (@BTS_twt) December 13, 2022

到了入伍这一天，担心万一有突发事故发生，军、警、消防集体出动，约有270人在现场维持治愈，还专门设立了「中央状况室」，就怕万一就事故发生。 而到了现场记者们才发现，除了训练所周围挂满了应援横幅之外，只聚集了大量媒体记者以及极少量的ARMY。 有粉丝在媒体公开的现场直播新闻里还听到了记者间有趣的对话：



입소 실시간뉴스 틀어놨는데..

기자들 대화 내용 뿌듯

간 사람 몇몇 보이지만 잘 하고 있어요 !!



근데 팬들이 진짜 안올건가?

오지 말라고 했으니까.

말을 그렇게 잘 들어?

생각보다 BTS팬들이 질서를 잘 지켜요..공항에서도 그렇고~

아~가수따라 가나보다 가수애들이 착하니까... pic.twitter.com/XCS0qbygEO — 보라보라뷔보라 (@MyAnpanman_V) December 13, 2022

记者A：粉丝真的不来吗？

记者B：他（JIN）说了让他们不要来啊。

记者A：他们（粉丝）这么听话的吗？

记者C：BTS的粉丝们确实蛮守秩序的，在机场也是这样啊......

记者A：啊，饭随本命，那几位歌手也很善良。

哈哈哈哈，ARMY们被记者们夸奖罗，「饭随本命」，毕竟JIN就是这样一个亲切、和蔼、很守秩序的人啊，既然JIN数次强调了不要去送行，ARMY们当然要听本命的话啦！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究