IU人美又大方啊！给正在拍摄《阿斯达年代记2》的李准基＆申世景送上一人一辆应援餐车！

6日，IU 为正在拍摄《阿斯达年代记2》李准基＆申世景送上应援咖啡车和餐车。

咖啡车的横幅又再次使用三行诗「李（이）：这个可以啊 准基欧爸的美貌 、准（준）：俊帅准基 准基欧爸的全名、基（기）：既定事实 准基欧爸又大发了。」而李准基也上传认证照写下：「是惊喜应援吧...知恩啊谢谢你～托你的福，所有工作人员都好好地享用了，也更加努力开心地投入拍摄。再次感动於为两人一起应援的这份细心。」

另一个应援横幅则写著「申（신）：神通广大的世景姊姊的能力、世（세）：世界上最棒的世景姊姊的性格、景（경）警察都要被叫来的姊姊的美貌。」申世景也发文写著：「好好享用了，嘻嘻 炫耀一下！」

李准基和 IU 在2016年拍摄《月之恋人－步步惊心：丽》成为好友，一直延续著温暖的友谊。10月，李准基为了看 IU 的演唱会，在地方拍摄的他还赶到首尔，演唱会结束后还写下：「获得了巨大的灵感和力量回到拍摄地。」而申世景在去年加入EDAM娱乐，欢迎仪式当天 IU 也亲自送上蛋糕。



另外，《阿斯达年代记2》由李准基和申世景加入，张东健和金玉彬则继续出演，塔贡的阿斯达王国和银歼的亚高联盟将面临著赌上阿斯大陆命运的大战争。目前正在进行拍摄中，以2023年播出为目标。



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