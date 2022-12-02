BIGBANG太陽有望在明年1月回歸！10月底突襲清空IG有後續

據韓國媒體JTBC獨家報道，多位歌謠界業內人士都透露稱太陽將在2023年1月發行新專輯。

太陽上一張專輯是2017年8月發行的正規三輯《White Night》，已過去5年之久; 2018年1月為平昌冬奧會錄製加油歌《LOUDER》，之後就再沒有SOLO活動。



太陽2006年作為BIGBANG成員出道，推出了很多大熱歌曲。 2018年2月與演員閔孝琳成婚後立即入伍服兵役，2019年11月10日退役後也一直是空白期。 去年12月閔孝琳順利生產，兩人在婚後三年終於迎來寶貴的新生命。



這段時間太陽一直專注於家庭生活，只和BIGBANG成員們一起錄製了今年4月發行的單曲《Still Alive》，證實唱功和狀態依舊寶刀未老。 但這首歌除了音源和MV外沒有任何宣傳活動，成員T.O.P也在新曲發行後宣布離開YG，讓思念BIGBANG的粉絲們多少感到惋惜。



雖然YG娛樂：「還沒有確定」，但前段時間太陽無預警清空IG、留下「更新renewal」二字，已引起一波猜測：究竟是要發新歌，還是離開YG？



太陽此前推出過《眼鼻口》《只看著我》等多首膾炙人口的歌曲，這次的新動向也讓人十分期待！



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