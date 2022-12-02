BIGBANG太阳有望在明年1月回归！10月底突袭清空IG有后续

据韩国媒体JTBC独家报道，多位歌谣界业内人士都透露称太阳将在2023年1月发行新专辑。

太阳上一张专辑是2017年8月发行的正规三辑《White Night》，已过去5年之久; 2018年1月为平昌冬奥会录制加油歌《LOUDER》，之后就再没有SOLO活动。



太阳2006年作为BIGBANG成员出道，推出了很多大热歌曲。 2018年2月与演员闵孝琳成婚后立即入伍服兵役，2019年11月10日退役后也一直是空白期。 去年12月闵孝琳顺利生产，两人在婚后三年终於迎来宝贵的新生命。



这段时间太阳一直专注於家庭生活，只和BIGBANG成员们一起录制了今年4月发行的单曲《Still Alive》，证实唱功和状态依旧宝刀未老。 但这首歌除了音源和MV外没有任何宣传活动，成员T.O.P也在新曲发行后宣布离开YG，让思念BIGBANG的粉丝们多少感到惋惜。



虽然YG娱乐：「还没有确定」，但前段时间太阳无预警清空IG、留下「更新renewal」二字，已引起一波猜测：究竟是要发新歌，还是离开YG？



太阳此前推出过《眼鼻口》《只看著我》等多首脍炙人口的歌曲，这次的新动向也让人十分期待！



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