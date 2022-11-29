TVING原創奇幻大作《Island》公布主要演員劇本閱讀現場：這兩位連髮型都變得讓人認不出來！

TVING原創電視劇《Island》公開了充滿熱烈氣氛的首次劇本閱讀現場，主要演員金南佶、車銀優、李多熙以及盛駿都相當投入，不過這兩位哥的髮型實在與印象中的他們差太多了呀！

《Island》改編自同名漫畫與網漫原著，劇情描述為了對抗即將讓世界面臨滅亡的惡勢力，這些人物們擁有必須奮力爭鬥的命運，是一部奇幻動作電視劇，即將於12月30日公開。先前已公開的兩段預告影片中，演員金南佶、李多熙、車銀優與盛駿都完美融入了角色，與原著相似度非常高，再加上華麗的動作畫面，讓觀眾們已迫不及待。



今日也公開了《Island》的劇本閱讀現場照片，眾演員們從初次見面，到完美合體迸發出火花，包含導演與作家以及所有演員們，以及現場工作人員讓氣氛相當棒，也為此作品寫下了一個好的開始。導演表示，雖然劇中充滿了難以置信的奇幻劇情，但他反而希望能透過這個作品，為許多人們帶來好的靈感與感動，就像氧氣那樣不可或缺的感覺。



金南佶在劇中飾演是人又非人的「般」，從第一句台詞就展現超強烈的存在感，展現出必須與惡勢力對抗到底的命運，讓現場氣氛更加融入劇中。另外站在命運中心點的「元美瑚」則是由李多熙飾演，因受到襲擊而陷入了混亂的狀況中，她也能毫無違和感完美消化此角色。飾演驅魔司祭「耀漢」的車銀優，也像是穿上了為他量身訂做的衣服一樣，流暢地說著台詞，與其他演員們密切地合作著。





盛駿則是飾演與金南佶對立的驅魔師「弓歎」，他一登場時就吸引大家的目光，因為他連髮型都完美變身成劇中角色，其他的所有演員也展現出自己的實力，讓大家相當投入於劇本閱讀練習的現場。《Island》集結了許多演技派演員，也讓觀眾們相當期待，將於12月30日透過TVING首度公開，也將透過平台與全球觀眾們見面。



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