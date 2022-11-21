歷史驚悚電影《晝盲神探》集結柳俊烈、柳海真、金聖哲、安恩真共同演出！12月9日台灣上映

年度壓軸驚悚鉅獻《晝盲神探》，集結《外星+人》柳俊烈、《機密同盟2》柳海真、《那年，我們的夏天》金聖哲、《機智醫生生活》安恩真等華麗卡司，揭開駭人聽聞的驚人真相！柳海真出道25年終於第一次演出王的角色，而金聖哲(金聖喆)也第一次穿上韓服扮演世子！《晝盲神探》12月9日即將在台上映。

《晝盲神探》故事敘述盲人京秀（柳俊烈飾）擁有精湛的針灸術，御醫李亨益認可他的才能，而讓他入宮。當時，遭清國以人質身分帶走的昭顯世子（金聖哲飾）睽違8年回到朝鮮，開心迎接兒子歸國的仁祖（柳海真飾），卻開始感到不安。某夜，在黑暗中擁有模糊視力的京秀，親眼目睹昭顯世子的死亡，在他打算揭開真相的瞬間，卻發現更大的陰謀和祕密，讓自己的性命受到威脅。兒子死後，仁祖內心的不安讓他性情變得暴躁。而目擊世子之死的京秀，也漸漸發現與事件有關人物的真實面貌……



以實際歷史為靈感所發想的驚悚巨作《晝盲神探》，展現別出心裁的故事和緊張氛圍，令觀眾從頭到尾都無法預測故事走向，刺激驚悚的節奏和反轉真相將讓觀眾備受衝擊！柳俊烈在《晝盲神探》中飾演一名患有晝盲症的盲人針灸師，這個人物在白天無視力，但在夜晚則稍微看得到眼前的事物，因為意外目睹世子之死，他只好化身盲醫神探，趁夜晚時努力尋找真相！柳俊烈為了詮釋這個角色，事先也做了不少準備，他表示：「見了一些視障人士，也有了和晝盲症人士交談的機會。藉由這個角色了解到許多關於視障者的事物，對於電影本身也很有幫助。」



柳海真在《晝盲神探》中飾演逐漸失去理性的王「仁祖」一角，而這也是柳海真出道25年首度飾演「朝鮮君王」角色，他表示：「我自己想想也覺得有趣，沒想到能有機會飾演君王角色，心情很好。《晝盲神探》的劇本讓我看到心驚膽戰，很好奇後面的情節。而且這是我第一次嘗試的角色，因此也產生了野心！」柳海真也幽默表示詮釋君王角色在體能方面算滿輕鬆的，他說：「在這之前我所飾演的角色通常都要一直逃跑、打鬥、在地上打滾，但這次還有人幫我穿龍袍，心情也變得很不一樣，是很特別的經驗。」此外，《晝盲神探》是柳海真和柳俊烈繼《我只是個計程車司機》、《鳳梧洞戰役》後三度共演之作，對於三度合作的感想，柳海真表示：「合作第三次了，我們似乎真的滿有緣的。在一旁看著他演戲時，覺得他的演技愈來愈扎實了。」柳俊烈則說：「在我出道前就視柳海真前輩為偶像，能和前輩合作三次宛如奇蹟，前輩給了我許多很寶貴的建議，給予我對於未來作品的成長方向，以後也想再和前輩合作！」



以《機智牢房生活》、《那年，我們的夏天》等作備受關注的金聖哲，在《晝盲神探》中則飾演「昭顯世子」一角，而這也是金聖哲首次挑戰的古裝作品，他表示：「服裝給予的力量很大，這是我第一次穿韓服演戲，覺得衣服非常帥氣，忍不住一直拍照。」以《機智醫生生活》造成話題的安恩真，這次在電影中則飾演「昭容趙氏」（廢貴人趙氏），據說歷史上的昭容趙氏在仁祖晚年十分得寵，但她的個性陰險狠毒令人畏懼，因此又被稱為「朝鮮最壞惡女」，宛如「朝鮮版妲己」！安恩真表示：「這是我第一次接演惡女角色，雖然壓力很大，但很努力想展現出這個人物為了自身欲望不擇手段的模樣。」《晝盲神探》12月9日即將在臺上映！



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