李鍾碩、安孝燮、嚴智苑、朱鐘赫、李炳憲為《ARENA》拍攝畫報，一人一段臺詞回顧今年（2022年）電視劇名場面！

這五部電視劇都有看的請舉手！
今年只剩下一個多月的時間，不曉得喜愛看劇的粉絲們在2022年間看了哪些作品？哪些作品又令你印象深刻？小編前陣子曾分享一個Notion模板，可以用來記錄「追劇生活」，有興趣的各位可以點此觀看。
17번째를 맞이하는 ‘A-어워즈’는 ‘K-시리즈의 주역들’과 함께합니다. 다섯 배우가 각자의 작품에서 깊은 울림을 주었던 장면을 재연했습니다. 다시 한 번 그 감동을 느껴보세요!#17th_A_Awards #A어워즈#이종석 #안효섭 #엄지원 #주종혁 #이병헌#AAwardsIWC #IWCwatches #GiorgioArmani pic.twitter.com/KQGDQo3i8q— 아레나옴므플러스코리아 (@arenahommeplus) November 17, 2022
近期，時尚雜誌《ARENA》找來李鍾碩、安孝燮、嚴智苑、朱鐘赫、李炳憲拍攝畫報，他們分別於今年出演《黑話律師》、《社內相親》、《小女子》、《非常律師禹英禑》、《我們的藍調時光》五部電視劇，一人一段臺詞回顧名場面。
▲《黑話律師》朴昌浩：「關於今天的判決，我將進行一個預言，今天的判決無條件是無罪。」
▲《社內相親》姜泰武：「我絕不放棄，你拒絕的話我再告白、繼續告白，告白到你總有一天喜歡上我。」
▲《小女子》元尚雅：「所以你為什麼對700億起了貪念呢？你只想到700億的幸福嗎？不想想痛苦有多少嗎？」
▲《非常律師禹英禑》權敏宇：「禹英禑律師，因為一封信而推翻事件，這像話嗎？既然相信委託人就應該相信到底啊，這是律師對委託人的禮貌不是嗎？」
▲《我們的藍調時光》李東昔：「今後如果也生活煩悶，就看看後面，只要轉身就是不同世界了，不是嗎？」
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