李钟硕、安孝燮、严智苑、朱钟赫、李炳宪为《ARENA》拍摄画报，一人一段台词回顾今年（2022年）电视剧名场面！

这五部电视剧都有看的请举手！

今年只剩下一个多月的时间，不晓得喜爱看剧的粉丝们在2022年间看了哪些作品？哪些作品又令你印象深刻？小编前阵子曾分享一个Notion模板，可以用来记录「追剧生活」，有兴趣的各位可以点‎此‎观看。

近期，时尚杂志《ARENA》找来李钟硕、安孝燮、严智苑、朱钟赫、李炳宪拍摄画报，他们分别於今年出演《黑话律师》、《社内相亲》、《小女子》、《非常律师禹英禑》、《我们的蓝调时光》五部电视剧，一人一段台词回顾名场面。

▲《黑话律师》朴昌浩：「关於今天的判决，我将进行一个预言，今天的判决无条件是无罪。」

▲《社内相亲》姜泰武：「我绝不放弃，你拒绝的话我再告白、继续告白，告白到你总有一天喜欢上我。」

▲《小女子》元尚雅：「所以你为什么对700亿起了贪念呢？你只想到700亿的幸福吗？不想想痛苦有多少吗？」

▲《非常律师禹英禑》权敏宇：「禹英禑律师，因为一封信而推翻事件，这像话吗？既然相信委托人就应该相信到底啊，这是律师对委托人的礼貌不是吗？」

▲《我们的蓝调时光》李东昔：「今后如果也生活烦闷，就看看后面，只要转身就是不同世界了，不是吗？」

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