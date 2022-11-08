李多熙爆料《凍死的戀愛》和崔始源接吻時鬍渣「很刺痛」，始源：「毛髮是恩典，李秀滿也不能動」

沒想到兩人私下相處是這樣～李多熙毫不留情各種吐槽XD

《我家的熊孩子》6日播出的最新一集EP.316曝光了崔始源在《凍死的戀愛》拍戲現場的各種紳士風度，不過搭檔李多熙似乎「不吃這套」，還爆料始源的鬍渣「讓接吻時很刺痛」。

李多熙和始源享用著拍戲空檔的點心時刻，李多熙注意到始源鬍子「又長出來」，毫不保留的爆料：「第一次拍吻戲的時候，因為我皮膚比較敏感，拍完都紅了。我不是拜託過你了嗎？因為有不少吻戲……」



始源直接拿李多熙的手蹭一下自己的下巴，李多熙皺眉：「這種程度可以把人磨壞吧！」不過始源說自己被蚊子叮都會用下巴蹭一蹭，李多熙便說：「肯定很爽快吧？以後就用這個向對象展現魅力吧！」



李多熙繼續提吻戲的時候始源的鬍渣讓她感到刺痛，問始源有沒有除毛的想法，始源回答：「頭髮和鬍鬚是上帝賜予的禮物……就算李秀滿老師說也不行……」還荒謬的聊起他曾在《酒鬼都市女人們》留長鬍子用護髮素，發現真的會變柔軟……



李多熙和始源的互動內容，成為此集最受歡迎片段，有網友留言「彷彿看見《Running Man》的李多熙」，可能是因為毫不掩飾的各種「真實爆擊」吧，李多熙不斷懷疑崔始源的暖舉「是為了節目所做」真的超搞笑啊～



▼相關影片（也不妨複習複習劇裡李多熙和始源浪漫又刺激(?)的吻戲吧！）







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