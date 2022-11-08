李多熙爆料《冻死的恋爱》和崔始源接吻时胡渣「很刺痛」，始源：「毛发是恩典，李秀满也不能动」

没想到两人私下相处是这样～李多熙毫不留情各种吐槽XD

《我家的熊孩子》6日播出的最新一集EP.316曝光了崔始源在《冻死的恋爱》拍戏现场的各种绅士风度，不过搭档李多熙似乎「不吃这套」，还爆料始源的胡渣「让接吻时很刺痛」。

李多熙和始源享用著拍戏空档的点心时刻，李多熙注意到始源胡子「又长出来」，毫不保留的爆料：「第一次拍吻戏的时候，因为我皮肤比较敏感，拍完都红了。我不是拜托过你了吗？因为有不少吻戏……」



始源直接拿李多熙的手蹭一下自己的下巴，李多熙皱眉：「这种程度可以把人磨坏吧！」不过始源说自己被蚊子叮都会用下巴蹭一蹭，李多熙便说：「肯定很爽快吧？以后就用这个向对象展现魅力吧！」



李多熙继续提吻戏的时候始源的胡渣让她感到刺痛，问始源有没有除毛的想法，始源回答：「头发和胡须是上帝赐予的礼物……就算李秀满老师说也不行……」还荒谬的聊起他曾在《酒鬼都市女人们》留长胡子用护发素，发现真的会变柔软……



李多熙和始源的互动内容，成为此集最受欢迎片段，有网友留言「彷佛看见《Running Man》的李多熙」，可能是因为毫不掩饰的各种「真实爆击」吧，李多熙不断怀疑崔始源的暖举「是为了节目所做」真的超搞笑啊～



▼相关影片（也不妨复习复习剧里李多熙和始源浪漫又刺激(?)的吻戏吧！）







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