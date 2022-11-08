《出差十五夜》 STARSHIP 篇！李栋旭＆李光洙对「忙内」IVE 与「同事」柳演锡的温度差：热情 VS 嫌弃！

《出差十五夜》日前到 STARSHIP 出差，演员部的互动真的超爆笑 XD

出演名单有：柳演锡、申承浩、柳惠英、宋承宪、金泛、李光洙、千英民、蔡秀彬、李栋旭、孙宇贤、K.Will、郑世云、MONSTA X（亨元、民赫、基贤、周宪）、宇宙少女（雪娥、苞娜、秀彬、Exy、多荣）、CRAVITY（珉熙、世琳、刑准、性珉、廷谟）和 IVE （Liz、Rei、张员瑛、安俞真、Gaeul）。



由於到麟蹄需要搭巴士，单数组的成员们必须抽出一位成员到替补组，坐在巴士的最后一排。抽到替补组的人有：柳演锡、千英民、雪娥、性珉和 Rei，分好组李光洙就说：「我本来觉得演锡哥很童颜的，坐在那边又觉得没到那种程度啊！」



玩第一个零食游戏时，「忙内」IVE 拜托罗PD速度放慢一点，罗PD说：「如果其他前辈也同意的话，就稍微慢一点。」李栋旭听到马上拍手说：「啊～认证！」到了「替补组」柳演锡也提出相同要求，结果李光洙秒拒绝：「快点做！快点做！阿～哥看起来好不自在啊！」



IVE 因为第一次失败，安俞真开始喊著：「再一次！前辈们～帮我们一次吧！」所有人都自发性跟著喊著「再一次」。而替补组第一次失败时，柳演锡又跟著喊：「再一次！」李栋旭听到则是完全不喊 XD 最后赢了还吐槽：「很恭喜获胜了！但是柳演锡那样喊著，看起来不太好呢！」



在搭车、吃饭时，李栋旭和李光洙一直逗宋承宪，看到人家睡著，还要打电话叫人家醒来。玩音乐问答时，演员们也一直互闹对方，真的超爆笑！期待下一集播出啊～



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