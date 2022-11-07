N.Flying 2022最寵粉絲台北演唱會終於來了！入伍前最後合體11月26日登場

全方位能歌又能演的帥氣搖滾男團N.Flying終於在睽違3年後，將再度來台與粉絲們見面！而這次的台灣場別具意義，是在他們入伍前，期望帶給台灣粉絲最完整最棒的完整體演出！

韓國FNC娛樂旗下的樂團N.Flying，由李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝與徐東成所組成，除了熱愛的舞台表演外，成員們在各領域包含電視劇、綜藝節目、音樂劇等的演出也相當活躍，深受廣大觀眾與粉絲們的喜愛，可說是全方位的男團。行程滿滿滿的N.Flying上一次來台演出已是2019年，因疫情的關係讓大家苦等了三年才能再度與台灣粉絲們見面，並且這次也將是成員們入伍前的最後一次完整體台灣場，讓這場演出意義格外重大，他們也誠摯邀請N.Fia們來與他們一起共度美好夜晚！

雖然本次的演出是演唱會，N.Flying卻堅持帶給台灣粉絲們如同見面會等級的寵粉福利，除了開放400位購票粉絲能夠在演出前先參觀彩排先睹為快，每一位購票的粉絲們都能夠在演出後與N.Flying成員們一一近距離打招呼，雖然考量疫情關係而無法如同以往盡情擊掌，但相信粉絲們能近距離與歐巴目光交會與問候，仍然會是最難忘的回憶。另外也能夠有10人一組的機會與N.Flying合影，成員們也準備了親簽海報與拍立得回饋給台粉。

N.Flying於2015年推出首張迷你專輯《Awesome》正式出道，今年10月發行第八張迷你專輯《Dearest》從先行曲「The Night」以溫暖的管弦樂聲音搭配樂隊的音調敘述著：「無論到哪裡，因為跟你一起，所以一切都很美好。」到輕快曲風的主打歌「I Like You」以清新的旋律和歌聲描述夏末青澀的少年忐忑不安陷入戀愛，心動卻又無法抑制自己的感覺，MV也充滿了青春時代的美好，以「糟糕了~糟糕了~我喜歡上你了」口語化的歌詞做為副歌非常貼近人心，讓人情不自禁朗朗上口，除了主打歌之外，本次收錄曲中還包含全員參與詞曲創作的「Shooting Star」。

許久沒來台的N.Flying不忘台灣粉絲，即將帶著新專輯來台開唱，令人屏息以待!N.Fia們敬請密切關注亞士傳媒FB，官方預計於11/9公開最新迷你專輯銷售連結。N.Flying購票資訊KKTIX連結:https://asiamedia-2.kktix.cc/events/nflying-2022



[活動資訊]

2022 N.Flying LIVE ‘Into the Light’ IN TAIPEI

活動時間 : 2022年11月26日 (週六) 19:00 PM

活動地點 : 大直DSPACE 元動空間（台北市敬業三路123號8樓）

售票時間 : 2022年11月5日 (週六) 13:00PM啟售

售票方式 : KKTIX 售票系統及全家便利商店機台FamilyMart

票價: A區NT4380元(搖滾區全站席)/ B區NT3280元(全坐席) ＊有架高台 /身障區 NT2190

N.Flying購票資訊KKTIX連結:

https://asiamedia-2.kktix.cc/events/nflying-2022

主辦單位 :亞士傳媒國際ASIAMEDIA



[粉絲福利]

★凡購票者演唱會後均可參加跟藝人近距離揮手打招呼(因疫情關係以揮手代替擊掌)

★觀看彩排：2-3首歌曲(彩排時間另行公告)

A區 (NT $4380)：共抽350名

B區 (NT $3280)：共抽50名

★合照(10人/組)：

A區 (NT $4380)：共抽250名與N.Flying合照

B區 (NT $3280)：共抽50名與N.Flying合照

★全團親簽海報100張：(服務台領取)

A區 (NT $4380) ：共抽80名可獲得簽名海報一張

B區 (NT $3280) ：共抽20名可獲得簽名海報一張

★親簽拍立得：隨機抽選照片(服務台領取)

A區 (NT $4380)：共抽45名

B區 (NT $3280)：共抽5名

※粉絲福利除全場揮手招呼外其他福利不得重複中獎

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