N.Flying 2022最宠粉丝台北演唱会终於来了！入伍前最后合体11月26日登场

全方位能歌又能演的帅气摇滚男团N.Flying终於在睽违3年后，将再度来台与粉丝们见面！而这次的台湾场别具意义，是在他们入伍前，期望带给台湾粉丝最完整最棒的完整体演出！

韩国FNC娱乐旗下的乐团N.Flying，由李承协、车勋、金宰铉、柳会胜与徐东成所组成，除了热爱的舞台表演外，成员们在各领域包含电视剧、综艺节目、音乐剧等的演出也相当活跃，深受广大观众与粉丝们的喜爱，可说是全方位的男团。行程满满满的N.Flying上一次来台演出已是2019年，因疫情的关系让大家苦等了三年才能再度与台湾粉丝们见面，并且这次也将是成员们入伍前的最后一次完整体台湾场，让这场演出意义格外重大，他们也诚挚邀请N.Fia们来与他们一起共度美好夜晚！

虽然本次的演出是演唱会，N.Flying却坚持带给台湾粉丝们如同见面会等级的宠粉福利，除了开放400位购票粉丝能够在演出前先参观彩排先睹为快，每一位购票的粉丝们都能够在演出后与N.Flying成员们一一近距离打招呼，虽然考量疫情关系而无法如同以往尽情击掌，但相信粉丝们能近距离与欧巴目光交会与问候，仍然会是最难忘的回忆。另外也能够有10人一组的机会与N.Flying合影，成员们也准备了亲签海报与拍立得回馈给台粉。

N.Flying於2015年推出首张迷你专辑《Awesome》正式出道，今年10月发行第八张迷你专辑《Dearest》从先行曲「The Night」以温暖的管弦乐声音搭配乐队的音调叙述著：「无论到哪里，因为跟你一起，所以一切都很美好。」到轻快曲风的主打歌「I Like You」以清新的旋律和歌声描述夏末青涩的少年忐忑不安陷入恋爱，心动却又无法抑制自己的感觉，MV也充满了青春时代的美好，以「糟糕了~糟糕了~我喜欢上你了」口语化的歌词做为副歌非常贴近人心，让人情不自禁朗朗上口，除了主打歌之外，本次收录曲中还包含全员参与词曲创作的「Shooting Star」。

许久没来台的N.Flying不忘台湾粉丝，即将带著新专辑来台开唱，令人屏息以待!N.Fia们敬请密切关注亚士传媒FB，官方预计於11/9公开最新迷你专辑销售连结。N.Flying购票资讯KKTIX连结:https://asiamedia-2.kktix.cc/events/nflying-2022



[活动资讯]

2022 N.Flying LIVE ‘Into the Light’ IN TAIPEI

活动时间 : 2022年11月26日 (周六) 19:00 PM

活动地点 : 大直DSPACE 元动空间（台北市敬业三路123号8楼）

售票时间 : 2022年11月5日 (周六) 13:00PM启售

售票方式 : KKTIX 售票系统及全家便利商店机台FamilyMart

票价: A区NT4380元(摇滚区全站席)/ B区NT3280元(全坐席) ＊有架高台 /身障区 NT2190

N.Flying购票资讯KKTIX连结:

https://asiamedia-2.kktix.cc/events/nflying-2022

主办单位 :亚士传媒国际ASIAMEDIA



[粉丝福利]

★凡购票者演唱会后均可参加跟艺人近距离挥手打招呼(因疫情关系以挥手代替击掌)

★观看彩排：2-3首歌曲(彩排时间另行公告)

A区 (NT $4380)：共抽350名

B区 (NT $3280)：共抽50名

★合照(10人/组)：

A区 (NT $4380)：共抽250名与N.Flying合照

B区 (NT $3280)：共抽50名与N.Flying合照

★全团亲签海报100张：(服务台领取)

A区 (NT $4380) ：共抽80名可获得签名海报一张

B区 (NT $3280) ：共抽20名可获得签名海报一张

★亲签拍立得：随机抽选照片(服务台领取)

A区 (NT $4380)：共抽45名

B区 (NT $3280)：共抽5名

※粉丝福利除全场挥手招呼外其他福利不得重复中奖

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