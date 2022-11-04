臉蛋天才車銀優引起韓網友疑惑：「為何沒進三大社？」下方回覆眾說紛紜、討論超熱烈！

網友全都超好奇！

車銀優簡直是演藝圈最強撕漫男！最近和韓韶禧共演的《惡女是懸絲木偶》，顏值爆表的兩人站再一起，簡直像童話世界般精美華麗，和李洙赫一同爭奪韓韶禧，讓觀眾大喊這個廣告陣容未免太華麗，應該直接拍成電視劇才對！



帥氣程度驚人的車銀優，從求學時期就是Legend，據說光是午餐時間現身，就能讓餐廳陷入靜默、連參加校內活動時，都能引來全校目光，大家都想目睹車銀優的風采！出道後也是吸睛度滿滿，連帶擁有許多時尚資源、各大品牌都搶著和車銀優合作，不只出席時裝周、最近也為雜誌《W Korea》拍攝一系列時尚照，展現叛逆playboy風格，讓網友驚呼：這是車銀優嗎好不一樣！



最近在論壇上有網友發問：為何車銀優當時未被三大社SM、JYP ，或YG給相中呢？且車銀優從學生時期就是校園風雲人物，以他的顏值與明星氣息，應該早早成為大公司的搶手貨，怎的最後進了Fantagio公司？



貼文一出竟引來超多網友回覆，有人表示有時大公司不一定很會看人、也會錯過一些璞玉瑰寶，也有人認為，車銀優進中小公司是正確的選擇，讓他更有自由空間可以發揮。不過更有人說：車銀優應該是直接被綁架了，回覆雖然搞笑，不過以銀優的顏值，不早早納入旗下確實是一大損失啊～



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