脸蛋天才车银优引起韩网友疑惑：「为何没进三大社？」下方回覆众说纷纭、讨论超热烈！

网友全都超好奇！

车银优简直是演艺圈最强撕漫男！最近和韩韶禧共演的《恶女是悬丝木偶》，颜值爆表的两人站再一起，简直像童话世界般精美华丽，和李洙赫一同争夺韩韶禧，让观众大喊这个广告阵容未免太华丽，应该直接拍成电视剧才对！



帅气程度惊人的车银优，从求学时期就是Legend，据说光是午餐时间现身，就能让餐厅陷入静默、连参加校内活动时，都能引来全校目光，大家都想目睹车银优的风采！出道后也是吸睛度满满，连带拥有许多时尚资源、各大品牌都抢著和车银优合作，不只出席时装周、最近也为杂志《W Korea》拍摄一系列时尚照，展现叛逆playboy风格，让网友惊呼：这是车银优吗好不一样！



最近在论坛上有网友发问：为何车银优当时未被三大社SM、JYP ，或YG给相中呢？且车银优从学生时期就是校园风云人物，以他的颜值与明星气息，应该早早成为大公司的抢手货，怎的最后进了Fantagio公司？



贴文一出竟引来超多网友回覆，有人表示有时大公司不一定很会看人、也会错过一些璞玉瑰宝，也有人认为，车银优进中小公司是正确的选择，让他更有自由空间可以发挥。不过更有人说：车银优应该是直接被绑架了，回覆虽然搞笑，不过以银优的颜值，不早早纳入旗下确实是一大损失啊～



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