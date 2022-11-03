金南佶將通過「宇宙最強秀」與大家見面！宣傳海報看著雖搞笑，但活動主旨有著特別意涵

希望金南佶日後也能到臺灣、香港舉行粉絲見面會！

金南佶所屬社於上月底（10月）分享一則短片，只見「金代表」一身正裝，畫面外的工作人員問：「代表大人，或許…你有沒有忘記什麼？」金南佶不明白，一臉茫然的模樣。工作人員提醒：「宇宙最強秀…」代表深深嘆息、遙望遠方：「得要有時間才行。練習的時間都沒有，沒有什麼時間啊。」工作人員繼續問：「或許…什麼時候可以…」代表思考後回答：「應該在今年內吧？」



這不就來了，「2022 金南佶的宇宙最強秀 – GILIVERSE」將於下月（12月）3日舉行！這是繼2019年後，時隔3年再次回歸的金南佶標誌性捐贈秀。在公開的海報中，金南佶戴著墨鏡、仰望天空，看起來莫名搞笑，相當引人注目。

怕大家誤會，所屬社特別說明「宇宙最強秀」的宗旨：「宇宙最強秀」並不是金南佶的粉絲見面會，這是「文化藝術NGO Gilstory」每年年末舉行的捐贈活動。2019年首次舉行，但因為疫情的關係，時隔3年才準備第二次活動。不僅是金南佶，所有出演者都將通過「才藝表演」參與捐贈、進行贊助（所以金南佶才會在影片說沒有時間練習啊～），而有意前往觀看的觀眾們，只要購買門票就可以參與。金南佶會參與捐款使用計畫，並在當天發表收益金將用在何處。

2019年後因為疫情，無法舉行韓國國內及海外粉絲見面會。但所屬社保證，明年絕對會安排時間，盡最大的努力舉辦金南佶的國內、海外粉絲見面會。希望臺灣、香港也有份！另外，金南佶、李多熙、車銀優、盛駿主演漫改劇‎《Island》，將於下月首播，有興趣的粉絲們可要多多關注啦！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞