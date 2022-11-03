金南佶将通过「宇宙最强秀」与大家见面！宣传海报看著虽搞笑，但活动主旨有著特别意涵

希望金南佶日后也能到台湾、香港举行粉丝见面会！

金南佶所属社於上月底（10月）分享一则短片，只见「金代表」一身正装，画面外的工作人员问：「代表大人，或许…你有没有忘记什么？」金南佶不明白，一脸茫然的模样。工作人员提醒：「宇宙最强秀…」代表深深叹息、遥望远方：「得要有时间才行。练习的时间都没有，没有什么时间啊。」工作人员继续问：「或许…什么时候可以…」代表思考后回答：「应该在今年内吧？」



这不就来了，「2022 金南佶的宇宙最强秀 – GILIVERSE」将於下月（12月）3日举行！这是继2019年后，时隔3年再次回归的金南佶标志性捐赠秀。在公开的海报中，金南佶戴著墨镜、仰望天空，看起来莫名搞笑，相当引人注目。

怕大家误会，所属社特别说明「宇宙最强秀」的宗旨：「宇宙最强秀」并不是金南佶的粉丝见面会，这是「文化艺术NGO Gilstory」每年年末举行的捐赠活动。2019年首次举行，但因为疫情的关系，时隔3年才准备第二次活动。不仅是金南佶，所有出演者都将通过「才艺表演」参与捐赠、进行赞助（所以金南佶才会在影片说没有时间练习啊～），而有意前往观看的观众们，只要购买门票就可以参与。金南佶会参与捐款使用计画，并在当天发表收益金将用在何处。

2019年后因为疫情，无法举行韩国国内及海外粉丝见面会。但所属社保证，明年绝对会安排时间，尽最大的努力举办金南佶的国内、海外粉丝见面会。希望台湾、香港也有份！另外，金南佶、李多熙、车银优、盛骏主演漫改剧‎《Island》，将於下月首播，有兴趣的粉丝们可要多多关注啦！

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