[討論]《人生勝利組》追不下去的原因！最高收視率的兩集竟巧合撞《千元律師》停播日〜

由陸星材、鄭彩娟、李鍾元、妍雨所主演的《人生勝利組》（《金湯匙》）由漫畫改編，奇幻題材相當創新，劇中年輕演員們的表現也可圈可點，不過收視率上卻是高低起伏相當大，最近兩集在分別在10月21日與28日創下字體收視新高，而這兩日也正好是隔壁棚《千元律師》停播日，不免令人聯想是否「大家直接轉台」收看才有這樣的成績？

但即便如此也是排行第二的選擇，仍是相當有人氣的作品。由漫畫改編的《人生勝利組》題材相當特別，雖然一開始非常吸引人，但總是讓人有種越看越疑惑的感覺，雖然很想繼續追下去但有點迷茫，不知道大家是否也有相同的感覺？



1、 金湯匙使用規則過於複雜

一開始看著陸星材使用金湯匙，糾結於是否要追求上流社會的生活而放棄原生窮困卻充滿愛的家庭。只要拿金湯匙到同齡的富有人家吃三次飯，就可以跟那個人交換人生，陸星材也成功變身富二代了，但接下來除了湯匙的使用期限外，又陸續出現金湯匙的相關設定如「不只他擁有金湯匙」、「別人用了這支湯匙吃飯也會知道你的記憶」、「生日當天不能見到親生父親」等等，根據狀況才出現的新規則越來越多。



2、 變身時連觀眾都疑惑「換了嗎？」

當金湯匙發揮效用時，大家僅能從他周圍的人對他的方式來感受到「變身成功」，因為在觀眾們所見到的是由陸星材取代了原本李鍾元的位置，而非一般觀眾們熟悉的「靈魂交換」，他周圍的人甚至會連記憶都一起改變，只有他自己知道原本的自己是誰，被換的那個人更是完全混亂摸不著頭緒。這點其實很難讓觀眾們一下子就進入狀況，加上頻繁的互換變身時，也容易讓大家看起來有些混亂。



3、 劇情故事線過於複雜

一開始大家看出陸星材因出生貧窮家庭，為了過生活而相當辛苦打工，他變身富二代之後仍然望著愛他的原生父母，感到相當不捨。相對的被他調換人生的李鍾元，因為是繼承人而過的非常痛苦，來到窮苦人家後反而感受到愛，因此就算也給他一把金湯匙，他也不願換回去。不過劇情又開始橫向發展到另一支金湯匙妍雨，以及鄭彩娟父親命案，甚至在上一集還來到了李鍾元可能有其他出生的秘密！雖說是劇情非常充實，但不免讓人感到過度複雜失去主軸。



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