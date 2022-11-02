[讨论]《人生胜利组》追不下去的原因！最高收视率的两集竟巧合撞《千元律师》停播日〜

由陆星材、郑彩娟、李钟元、妍雨所主演的《人生胜利组》（《金汤匙》）由漫画改编，奇幻题材相当创新，剧中年轻演员们的表现也可圈可点，不过收视率上却是高低起伏相当大，最近两集在分别在10月21日与28日创下字体收视新高，而这两日也正好是隔壁棚《千元律师》停播日，不免令人联想是否「大家直接转台」收看才有这样的成绩？

但即便如此也是排行第二的选择，仍是相当有人气的作品。由漫画改编的《人生胜利组》题材相当特别，虽然一开始非常吸引人，但总是让人有种越看越疑惑的感觉，虽然很想继续追下去但有点迷茫，不知道大家是否也有相同的感觉？



1、 金汤匙使用规则过於复杂

一开始看著陆星材使用金汤匙，纠结於是否要追求上流社会的生活而放弃原生穷困却充满爱的家庭。只要拿金汤匙到同龄的富有人家吃三次饭，就可以跟那个人交换人生，陆星材也成功变身富二代了，但接下来除了汤匙的使用期限外，又陆续出现金汤匙的相关设定如「不只他拥有金汤匙」、「别人用了这支汤匙吃饭也会知道你的记忆」、「生日当天不能见到亲生父亲」等等，根据状况才出现的新规则越来越多。



2、 变身时连观众都疑惑「换了吗？」

当金汤匙发挥效用时，大家仅能从他周围的人对他的方式来感受到「变身成功」，因为在观众们所见到的是由陆星材取代了原本李钟元的位置，而非一般观众们熟悉的「灵魂交换」，他周围的人甚至会连记忆都一起改变，只有他自己知道原本的自己是谁，被换的那个人更是完全混乱摸不著头绪。这点其实很难让观众们一下子就进入状况，加上频繁的互换变身时，也容易让大家看起来有些混乱。



3、 剧情故事线过於复杂

一开始大家看出陆星材因出生贫穷家庭，为了过生活而相当辛苦打工，他变身富二代之后仍然望著爱他的原生父母，感到相当不舍。相对的被他调换人生的李钟元，因为是继承人而过的非常痛苦，来到穷苦人家后反而感受到爱，因此就算也给他一把金汤匙，他也不愿换回去。不过剧情又开始横向发展到另一支金汤匙妍雨，以及郑彩娟父亲命案，甚至在上一集还来到了李钟元可能有其他出生的秘密！虽说是剧情非常充实，但不免让人感到过度复杂失去主轴。



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