演员尹弘彬亲历梨泰院事件抢救伤者，边哭边做CPR：「那条路只有一人醒来」

10月30日首尔梨泰院发生大规模踩踏事件，当时演员尹弘彬也在附近人群中，见救治人手不足立即上前帮忙CPR，无奈最终作用有限。

尹弘彬在IG上透露称，当天和女友一起来到梨泰院参观万圣节活动，事故发生前已意识到情况不对：「主街道一片混乱，我和女友被推著走来走去，说了几十次很危险。『 不要推』的喊声和『推呀』的喊声混杂在一起。」

尹弘彬和女友几十次险些被推倒，还扶起旁边一位跌倒的女生。但大多数人没看到有人跌到、扔在推挤前行，尹弘彬和女友决定尽快离开这个地方，仍用了几十分钟才得以脱身。



一小时后尹弘彬见到有人被抬出来，接著急救车不够用，救护人员把伤者放在巷子里现场实施CPR。 因为人手不足，尹弘彬立即上前帮忙做CPR：「做了20几分钟，女友也帮忙揉捏四肢和做人工呼吸，一起哭著祈祷无论如何都要找回意识。」

据尹弘彬描述，当时巷子里有几十人在做CPR，到处都是「拜托睁眼吧」的声音，但遗憾的是：「我做CPR的那条路上只有一个人找回意识，我努力想救的人也没能回来。 」

尹弘彬认为这次事故的前兆十分明显，完全有机会预防，如果警察不是站在大路边而是进入人潮拥挤的世界饮食文化街（事发地）指挥右侧通行，也许就避免惨剧发生：「我知道警察公务员非常辛苦，只是人员配置方面出错。」 呼吁查清原因避免重蹈覆辙。



此外，尹弘彬今年28岁、是儿童演员出身，曾出演《相信爱》《二楼的恶棍》《暗杀》《时间脱离者》等作品。目前梨泰院踩踏事件共导致154人死亡（包含26名外国人）、149人受伤，当日现场警力只有137人。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究