台灣的Panda跟SWITH要注意啦～12月Apink CHOBOM＆STAYC要來跟大家見面啦！

在香港的小編想跟台灣的讀者大叫一句：很羨慕啊！！！！！

先來的是Apink出道以來首個小分隊CHOBOM，她們將在12月4日於DSpace元動空間 （原ATT SHOW BOX）舉行＜2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]＞！



在過去不能來台灣的時間裡，初瓏、普美她們沒有停下來，在今年7月正式成立Apink出道以來首個小分隊CHOBOM，並推出專輯兼主打歌《Copycat》。當中的概念照更被形容為「美到不行」，引起Kpop界極大回響。



之後是６人女子組合STAYC，她們將在12月10日於TICC台北國際會議中心舉行＜STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI＞！



在歐美擁有大量粉絲，並在韓國獲得多個音樂節目1位的STAYC首次來台灣了！今年STAYC都分別在2月發行第二張迷你專輯《YOUNG-LUV.COM》、7月發行第三張單曲專輯《WE NEED LOVE》及11月23日發行首張日文單曲《POPPY》於日本出道。



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