台湾的Panda跟SWITH要注意啦～12月Apink CHOBOM＆STAYC要来跟大家见面啦！

在香港的小编想跟台湾的读者大叫一句：很羡慕啊！！！！！

先来的是Apink出道以来首个小分队CHOBOM，她们将在12月4日於DSpace元动空间 （原ATT SHOW BOX）举行＜2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]＞！



在过去不能来台湾的时间里，初珑、普美她们没有停下来，在今年7月正式成立Apink出道以来首个小分队CHOBOM，并推出专辑兼主打歌《Copycat》。当中的概念照更被形容为「美到不行」，引起Kpop界极大回响。



之后是６人女子组合STAYC，她们将在12月10日於TICC台北国际会议中心举行＜STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI＞！



在欧美拥有大量粉丝，并在韩国获得多个音乐节目1位的STAYC首次来台湾了！今年STAYC都分别在2月发行第二张迷你专辑《YOUNG-LUV.COM》、7月发行第三张单曲专辑《WE NEED LOVE》及11月23日发行首张日文单曲《POPPY》於日本出道。



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