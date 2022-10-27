金英光《命定之人》挑戰反轉雙面角色！表情瞬間切換浪漫男友變恐怖人魔！11月18日公開

OTT平台原創電視劇《命定之人》（韓原名《Somebody》）是一部懸疑追兇作品，描述透過一個社交媒體APP「Somebody」為媒介而展開殺人事件，而APP開發者SOM與她身邊的好友神秘人物潤五將捲入錯綜複雜的故事。劇中主角金英光也將展開演技挑戰，呈現驚悚人格。

《命定之人》描述想尋找屬於我的「Somebody」，想要尋找某人的普遍性慾望及呈現現代社會並與社交連結APP結合的細膩故事，曾執導《銀嬌》《沉默的目擊者》的導演鄭智宇，將再度透過作品剖析人類深層的情感與慾望。公開的劇照中圍繞著這個APP「Somebody」的四個主要人物以及發生在他們身上無法預測的情緒轉變，更刺激觀眾們的好奇心。



透過電視劇《皮諾丘》《第九號房》與電影《金派特務》《婚禮的那一天》等總是帶給觀眾們暖男形象的金英光，這次將挑戰暗黑演技，飾演一位擁有扭曲慾望的成功建築家成潤五。導演說明了此角色是「雖然平凡又親切，但是表情會瞬間令人感到恐懼的人物」，而金英光在劇中也將在親切的態度與高挑身材之下，展現隱藏的新面孔。



導演表示，無法放棄「對我而言相當希望擁有那個人」這樣的念頭，最終也無法放棄這樣的連結與關係，這部作品姜描述其間所帶來的黑暗面與危險故事。「我們都需要某個人」導演更以這句話來說明《命定之人》，比起正確的事，更想追求的是自己想要的事，在事事都追求方便的現代社會，《命定之人》將帶來時下社會上的目光以及警告。11月18日即將在Netflix公開。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞