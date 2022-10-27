金英光《命定之人》挑战反转双面角色！表情瞬间切换浪漫男友变恐怖人魔！11月18日公开

OTT平台原创电视剧《命定之人》（韩原名《Somebody》）是一部悬疑追凶作品，描述透过一个社交媒体APP「Somebody」为媒介而展开杀人事件，而APP开发者SOM与她身边的好友神秘人物润五将卷入错综复杂的故事。剧中主角金英光也将展开演技挑战，呈现惊悚人格。

《命定之人》描述想寻找属於我的「Somebody」，想要寻找某人的普遍性欲望及呈现现代社会并与社交连结APP结合的细腻故事，曾执导《银娇》《沉默的目击者》的导演郑智宇，将再度透过作品剖析人类深层的情感与欲望。公开的剧照中围绕著这个APP「Somebody」的四个主要人物以及发生在他们身上无法预测的情绪转变，更刺激观众们的好奇心。



透过电视剧《皮诺丘》《第九号房》与电影《金派特务》《婚礼的那一天》等总是带给观众们暖男形象的金英光，这次将挑战暗黑演技，饰演一位拥有扭曲欲望的成功建筑家成润五。导演说明了此角色是「虽然平凡又亲切，但是表情会瞬间令人感到恐惧的人物」，而金英光在剧中也将在亲切的态度与高挑身材之下，展现隐藏的新面孔。



导演表示，无法放弃「对我而言相当希望拥有那个人」这样的念头，最终也无法放弃这样的连结与关系，这部作品姜描述其间所带来的黑暗面与危险故事。「我们都需要某个人」导演更以这句话来说明《命定之人》，比起正确的事，更想追求的是自己想要的事，在事事都追求方便的现代社会，《命定之人》将带来时下社会上的目光以及警告。11月18日即将在Netflix公开。

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