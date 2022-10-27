李宰旭&李濬榮加盟200億巨製《Royal Loader》：土湯匙VS金湯匙，他倆角色怎麼分！

新生代演員李宰旭、李濬榮和洪秀珠將合作出演投資高達200億的大製作電視劇《Royal Loader》。

據韓媒《STAR NEWS》獨家報導稱，Disney原創劇《Royal Loader》邀請了李宰旭、李濬榮和洪秀珠擔任主演，預計投資200億，該劇講述了財閥之間的權勢鬥爭，土湯匙對上金湯匙，一場無硝煙的對決即將展開。 新劇將於年內和觀眾見面，消息一出就引發了廣大網友和觀眾的期待。

李宰旭出道以來，每部戲每個角色都很耀眼，近兩年更是頻頻擔任男一、男二等重要角色，從《請輸入搜索詞WWW》、《偶然發現的一天》，到《天氣好的話，我回去找你》，再到《我是遺物整理師》和前不久殺青的《還魂》，角色多變，戲路越來越寬。



李濬榮則是唱而優則演的雙棲明星，以愛豆身份出道之後轉戰影視劇圈，先後在《付岩洞復仇者們》、《離別時已離別》、《臨時制先生》、《便利店新星》、《D.P：逃兵追緝令》、《解禁男女》中有出色演技，最近和李惠利主演的《以一當百執事》正在熱播中，飾演一當百的跑腿小哥有點無厘頭在身上。



因一場DIOR Fashion Show而被民眾注意到的洪秀珠在去年播出的《Be; twin》中擔任女主角，此前還出演過《都市男女的愛情法則》，是韓劇圈少有的溫柔中又帶著三分英氣的顏值，精緻中融入了野生感，加上174cm的身高，獨特氣質非常圈粉。



這三位將在《Royal Loader》中擦出怎樣的火花，誰演富家子，誰又扮窮小子，讓觀眾們好奇的同時又十分期待。

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