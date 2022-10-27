出道紀念是做公益！金高銀捐1億韓元給首爾兒童醫院：「粉絲給我太多愛，想要傳出去」

金高銀是由內而外的溫暖！

天氣轉冷、一瞬間冬天就到了，但是下面這則新聞卻能馬上溫暖你！在戲劇《小女子》播畢、收穫極大迴響後，金高銀也舉辦了粉絲見面會，在今年迎來出道十周年的她，選擇將這特別的時刻獻給粉絲，賣力載歌載舞的她，讓人驚喜萬分！會上也有不少大咖送上祝福，包括孔劉、李敏鎬、丁海寅等人，多曾為同劇演員，可見金高銀圈內人緣超好！



根據金高銀所屬經紀公司BH Entertainment發布消息指出，為慶祝出道10周年，金高銀思考許久決定投身公益，捐贈1億韓元給首爾兒童醫院！這間醫院將捐款用來醫治來自低收入戶家庭的兒童，希望孩子可以無後顧之憂的康復成長。捐款以「金高銀及全體粉絲」的名義捐贈，以展現對粉絲的感激之情。



促使金高銀做出捐贈決定的，是她的粉絲們。據金高銀本人表示：「這次在粉絲見面會上看見大家閃閃發光的眼睛，讓我深受感動、覺得自己被深深愛著！」原本在苦惱著該做些什麼以感謝粉絲時，發現了醫院的捐贈款項是用於公益上、幫助低收入戶家庭的小孩，讓她決定要透過慈善回報粉絲的支持，希望可以將愛分享給大家。



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