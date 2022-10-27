李宰旭&李浚荣加盟200亿巨制《Royal Loader》：土汤匙VS金汤匙，他俩角色怎么分！

新生代演员李宰旭、李浚荣和洪秀珠将合作出演投资高达200亿的大制作电视剧《Royal Loader》。

据韩媒《STAR NEWS》独家报导称，Disney原创剧《Royal Loader》邀请了李宰旭、李浚荣和洪秀珠担任主演，预计投资200亿，该剧讲述了财阀之间的权势斗争，土汤匙对上金汤匙，一场无硝烟的对决即将展开。 新剧将於年内和观众见面，消息一出就引发了广大网友和观众的期待。

李宰旭出道以来，每部戏每个角色都很耀眼，近两年更是频频担任男一、男二等重要角色，从《请输入搜索词WWW》、《偶然发现的一天》，到《天气好的话，我回去找你》，再到《我是遗物整理师》和前不久杀青的《还魂》，角色多变，戏路越来越宽。



李浚荣则是唱而优则演的双栖明星，以爱豆身份出道之后转战影视剧圈，先后在《付岩洞复仇者们》、《离别时已离别》、《临时制先生》、《便利店新星》、《D.P：逃兵追缉令》、《解禁男女》中有出色演技，最近和李惠利主演的《以一当百执事》正在热播中，饰演一当百的跑腿小哥有点无厘头在身上。



因一场DIOR Fashion Show而被民众注意到的洪秀珠在去年播出的《Be; twin》中担任女主角，此前还出演过《都市男女的爱情法则》，是韩剧圈少有的温柔中又带著三分英气的颜值，精致中融入了野生感，加上174cm的身高，独特气质非常圈粉。



这三位将在《Royal Loader》中擦出怎样的火花，谁演富家子，谁又扮穷小子，让观众们好奇的同时又十分期待。

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