出道纪念是做公益！金高银捐1亿韩元给首尔儿童医院：「粉丝给我太多爱，想要传出去」

金高银是由内而外的温暖！

天气转冷、一瞬间冬天就到了，但是下面这则新闻却能马上温暖你！在戏剧《小女子》播毕、收获极大回响后，金高银也举办了粉丝见面会，在今年迎来出道十周年的她，选择将这特别的时刻献给粉丝，卖力载歌载舞的她，让人惊喜万分！会上也有不少大咖送上祝福，包括孔刘、李敏镐、丁海寅等人，多曾为同剧演员，可见金高银圈内人缘超好！



根据金高银所属经纪公司BH Entertainment发布消息指出，为庆祝出道10周年，金高银思考许久决定投身公益，捐赠1亿韩元给首尔儿童医院！这间医院将捐款用来医治来自低收入户家庭的儿童，希望孩子可以无后顾之忧的康复成长。捐款以「金高银及全体粉丝」的名义捐赠，以展现对粉丝的感激之情。



促使金高银做出捐赠决定的，是她的粉丝们。据金高银本人表示：「这次在粉丝见面会上看见大家闪闪发光的眼睛，让我深受感动、觉得自己被深深爱著！」原本在苦恼著该做些什么以感谢粉丝时，发现了医院的捐赠款项是用於公益上、帮助低收入户家庭的小孩，让她决定要透过慈善回报粉丝的支持，希望可以将爱分享给大家。



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