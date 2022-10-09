他在說什麼？BTS V努力用手語和粉絲溝通，網友分析後被暖到了！DJ處女秀粉絲暖心應援～

快去聽泰亨主持的電台～

最近BTS成員V在電台節目《Starry Night》擔任特別DJ，現身錄製首日就有大批粉絲聚集在現場，還有人舉牌傳遞訊息，只為了為可愛的金泰亨加油～



官方推特也放上當日活動照，紀念DJ處女秀，可愛的泰亨還戴著包耳針織毛帽，好像小朋友～



作為防彈少年團的一員，V還放了自家的歌《Mikrokosmos》，這首歌收錄在專輯《Map of the Soul：Persona》裡，輕快的旋律配上真摯的歌詞告白，給人無限力量與希望，阿米們都是防彈小宇宙裡最亮的星星。



大家都知道，金泰亨和阿米們的關係十分親近，把粉絲都當成真朋友一般，而在電台中的舉動更是融化大家。在電台中間休息時間，他對在外守候的粉絲比了手勢，後來大家發現，這是手語裡表達好心情及擁抱的意思！



即使隔著一面牆、無法聽到另一端的聲音，大家還是能感受到泰亨的滿滿心意，即使仍在工作，還是不忘傳達心情讓粉絲開心～



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