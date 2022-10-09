他在说什么？BTS V努力用手语和粉丝沟通，网友分析后被暖到了！DJ处女秀粉丝暖心应援～

快去听泰亨主持的电台～

最近BTS成员V在电台节目《Starry Night》担任特别DJ，现身录制首日就有大批粉丝聚集在现场，还有人举牌传递讯息，只为了为可爱的金泰亨加油～



官方推特也放上当日活动照，纪念DJ处女秀，可爱的泰亨还戴著包耳针织毛帽，好像小朋友～



作为防弹少年团的一员，V还放了自家的歌《Mikrokosmos》，这首歌收录在专辑《Map of the Soul：Persona》里，轻快的旋律配上真挚的歌词告白，给人无限力量与希望，阿米们都是防弹小宇宙里最亮的星星。



大家都知道，金泰亨和阿米们的关系十分亲近，把粉丝都当成真朋友一般，而在电台中的举动更是融化大家。在电台中间休息时间，他对在外守候的粉丝比了手势，后来大家发现，这是手语里表达好心情及拥抱的意思！



即使隔著一面墙、无法听到另一端的声音，大家还是能感受到泰亨的满满心意，即使仍在工作，还是不忘传达心情让粉丝开心～



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