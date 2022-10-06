秀智开Youtube频道烦恼取名，明星好友给的命名意见都超怪！新片vlog去瑞典火车旅行～

秀智有没有采用大家的命名意见呢？

偶像转往戏剧界发展时，总会历经无数磨难，但秀智还是这样撑下来了。以团体 Miss A 出道，清纯完美的外貌深获韩国民众喜爱，兼具歌唱、舞蹈实力，还曾发行单曲、同时跨足戏剧界，后因电影《初恋筑梦101》中清新善良的学生形象，而被誉为「国民初恋」，清秀姣好的外表加上纯真形象，持续掳获大众的心。



近年秀智积极挑战各类型角色，挑战自己跳脱原有框架。今年带来全新戏剧《安娜》，在里面饰演一个偷走别人身分的女子，新鲜的剧情设定、加上细腻的演技诠释，皆展现秀智不同凡响的魅力，也让观众十分入迷。



而上月底秀智在 IG 表示要开 Youtube 频道，正苦恼要取什么名字、於是发文请大家给点建议，下方引出超多明星好友纷纷抢著命名，但仔细看发现大家的取名意见...都很有创意呢！歌手宣美、Babylon都出没，演员李东辉甚至说叫：秀智对吧？（韩文音译：Suzy maji？)



秀智近日也真的开通个人频道了～但没有采用好友取名建议 XD 日前发出影片vlog，纪录在瑞典搭火车旅行的点滴，悠闲轻松的氛围，配上秀智的绝世美颜，真是一大享受～赶快按下订阅吧！



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