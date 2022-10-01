晉升男主！《二十五，二十一》「小可愛」崔顯旭有望出演《擁月》、《Kill Me Heal Me》編劇新作！

30日，根據韓媒 spotvnews 報導：「崔顯旭將出演新劇《閃閃發光的西瓜》（音，반짝이는 워터멜론）。」

對此，崔顯旭的所屬社 Goldmedalist 回應：這是接到提議正在討論的作品。」



《閃閃發光的西瓜》講述的是神祕的模範生科達少年（父母有聽覺障礙的孩子）通過可疑的樂器店穿越時空後，在那裡與同齡的爸爸相遇並分享友情，與神祕少女陷入初戀的青春成長期。



該劇是由曾寫過《京城緋聞》、《擁抱太陽的月亮》、《Kill Me Heal Me》等作品的明星編劇陳秀完的新作。這是繼《芝加哥打字機》之後，陳秀完編劇時隔4年推出的新作品。導演由曾執導《要先接吻嗎？》、《花樣年華－生如夏花》、《精神教練諸葛吉》的孫政賢導演擔任。



2002年出生的崔顯旭，2019年在大熱網劇《Real:Time:Love1》飾演「文藝燦」一角得到大量關注。之後《Racket少年團》飾演羽球選手「羅雨燦」、《二十五，二十一》飾演「文智雄」接連獲得成功，提高知名度，成為備受矚目的新星。而新作品《弱美男英雄》預計在11月公開，也期待他接下來的作品呢～



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