柳承龙X安宰弘X金裕贞确定出演 Netflix《炸鸡块》！同名中文版网漫於今年（2022年）在Webtoon完结

《鸡不可失》导演X黄金阵容！在同名网漫的留言区，有不少粉丝表示：「结尾收的很好」、「居然看到哭」、「神作！」等，太好奇电视剧会如何呈现了～

预计於下月（11月）开机的Netflix漫改剧《炸鸡块》，描述某天出现的一台神秘机器，把人变成炸鸡块的悬疑无厘头故事，由「千万电影」《鸡不可失》李炳宪导演执导、柳承龙、安宰弘、金裕贞等主演。



原作中文版网漫已於今年（2022年）在Webtoon上完结，独特的题材吸引一批死忠粉丝。剧情好笑但不失感人因素，结局出人意表也被直呼是「神作」。篇幅不到50集但余韵无穷，有兴趣的粉丝们可以先在电视剧播出前按此观看漫画。

柳承龙、安宰弘曾分别与李炳宪导演合作过《鸡不可失》、《浪漫的体质》，两位演员也一起合作过《桃李花歌》、《尸战朝鲜》等，这次以主演的身分相遇，备受粉丝期待。

而金裕贞主演的另一部Netflix作品《20世纪少女》，将於本月（10月）21日公开。以20世纪最后的1999年为背景，描述比起爱情，友情更加重要的17岁少女宝拉，经历痛苦却悸动的初恋，展开一段「初恋观察罗曼史」。

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