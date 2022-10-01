晋升男主！《二十五，二十一》「小可爱」崔显旭有望出演《拥月》、《Kill Me Heal Me》编剧新作！

30日，根据韩媒 spotvnews 报导：「崔显旭将出演新剧《闪闪发光的西瓜》（音，반짝이는 워터멜론）。」

对此，崔显旭的所属社 Goldmedalist 回应：这是接到提议正在讨论的作品。」



《闪闪发光的西瓜》讲述的是神秘的模范生科达少年（父母有听觉障碍的孩子）通过可疑的乐器店穿越时空后，在那里与同龄的爸爸相遇并分享友情，与神秘少女陷入初恋的青春成长期。



该剧是由曾写过《京城绯闻》、《拥抱太阳的月亮》、《Kill Me Heal Me》等作品的明星编剧陈秀完的新作。这是继《芝加哥打字机》之后，陈秀完编剧时隔4年推出的新作品。导演由曾执导《要先接吻吗？》、《花样年华－生如夏花》、《精神教练诸葛吉》的孙政贤导演担任。



2002年出生的崔显旭，2019年在大热网剧《Real:Time:Love1》饰演「文艺灿」一角得到大量关注。之后《Racket少年团》饰演羽球选手「罗雨灿」、《二十五，二十一》饰演「文智雄」接连获得成功，提高知名度，成为备受瞩目的新星。而新作品《弱美男英雄》预计在11月公开，也期待他接下来的作品呢～



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