以「海軍陸戰隊」入伍的P.O近況照公開！肉眼可見瘦了一圈，至親宋旻浩還曾透露：「不吃甜的孩子居然說好想吃巧克力」

依依不捨對著鏡頭「掰掰」…宛如看到自己的男朋友回軍營裡一樣！（哭）

通過綜藝《新西遊記》系列、電視劇《柔美的細胞小將》等活躍的P.O（表志勳），今年（2022年）3月正式入伍。結束軍事基礎訓練後，他被分派到京畿道華城的海軍陸戰隊司令部，並進入軍樂隊服兵役。







所屬社「Artist Company」於昨日（29日）公開P.O的近況照，穿著迷彩服的他對著鏡頭自拍，與入伍前的模樣相比整個人瘦了一圈。還有P.O對著鏡頭「依依不捨」道別的照片，有網友留言：「就像送自己的男朋友回軍中一樣」、「P.O啊，感覺真的好辛苦，瘦了不少呢」等。





在《看我的肩膀，都要脫臼了》中，殷志源曾向P.O的至親宋旻浩詢問他的近況。宋旻浩表示：「他…快要死了」，令哥哥們爆笑。宋旻浩繼續說：「結束9週地獄般的訓練，他第一次打電話，說自己在公共電話亭、滿頭大汗。我問他：『沒事吧？』，他居然跟我說：『好想吃巧克力』！（大笑）這種情況從來沒有發生過，掛電話的時候還跟我說『我愛你』，好衝擊。」由此可知，軍中的訓練一定很辛苦，P.O一定要健健康康回到我們身邊啊！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞