以「海军陆战队」入伍的P.O近况照公开！肉眼可见瘦了一圈，至亲宋旻浩还曾透露：「不吃甜的孩子居然说好想吃巧克力」

依依不舍对著镜头「掰掰」…宛如看到自己的男朋友回军营里一样！（哭）

通过综艺《新西游记》系列、电视剧《柔美的细胞小将》等活跃的P.O（表志勋），今年（2022年）3月正式入伍。结束军事基础训练后，他被分派到京畿道华城的海军陆战队司令部，并进入军乐队服兵役。







所属社「Artist Company」於昨日（29日）公开P.O的近况照，穿著迷彩服的他对著镜头自拍，与入伍前的模样相比整个人瘦了一圈。还有P.O对著镜头「依依不舍」道别的照片，有网友留言：「就像送自己的男朋友回军中一样」、「P.O啊，感觉真的好辛苦，瘦了不少呢」等。





在《看我的肩膀，都要脱臼了》中，殷志源曾向P.O的至亲宋旻浩询问他的近况。宋旻浩表示：「他…快要死了」，令哥哥们爆笑。宋旻浩继续说：「结束9周地狱般的训练，他第一次打电话，说自己在公共电话亭、满头大汗。我问他：『没事吧？』，他居然跟我说：『好想吃巧克力』！（大笑）这种情况从来没有发生过，挂电话的时候还跟我说『我爱你』，好冲击。」由此可知，军中的训练一定很辛苦，P.O一定要健健康康回到我们身边啊！

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