D社曝光朴敏英与神秘富豪新恋情！拍到两人约会照，还提到是双方父母都认可的情侣

今日（28日），D社公开朴敏英和一名男子的约会照。

该男子是1982年出生的神秘新兴富豪姜钟贤（音，강종현）。D社称8月3日朴敏英在结束芭蕾舞课后，搭车前往该男子的老家（原州），晚上两人从家中出门，男方母亲也现身送行，朴敏英和男方母亲搂腰和搭肩膀说再见，看起来非常亲密。之后，两人前往首尔清潭洞（朴敏英和父母一起住的高级别墅），连续访问双方的家，是双方父母都认可的情侣。

D社更对该男子进行2个月的调查，提到姜钟贤有著3家上市公司，但在任何有关公司的资料中，他的名字都不会出现。这3家上市公司的（表面）代表是妹妹姜智妍，姜钟贤没有表露自己。而D社还提到姜钟贤在2013年至2014年期间曾卷入诈骗案，因诈骗和伪造私人文件等被起诉，被判处有期徒刑2年6个月，缓刑3年，还下令进行80小时的社会服务。



随著恋爱传闻曝光，朴敏英的所属社Hook娱乐也回应：「正在确认中！」所属社预计将在确认事实后发表正式立场。



另外，朴敏英主演的《月水金火木土》已在上周首播，剧中她饰演「崔尚恩」一角，拥有完美外貌、能力、魅力的单身生活帮手。从出生开始就被培养成了完美的人类，她选择了「单身生活健康者」这一职业，而不是结婚。



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