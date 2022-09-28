SEVENTEEN成員父母們現身演唱會到場支持：Dino爸爸被點名熱舞粉絲都看傻了！

SEVENTEEN完全是個大家庭！

SEVENTEEN的《BE THE SUN》演唱會來了！亞洲站日前在印尼雅加達舉行，全員用SEVENTEEN特有的熱情活力點燃現場。但是在坐席上有觀眾默默奪去了大家的視線，那正是他們的父母到現場支持自家孩子啦～這也成為粉絲克拉們熱烈討論的話題。



粉絲目睹到成員Vernon、Hoshi、和淨漢的爸爸並肩坐在一起，許多人猜一旁紫色口罩的是圓佑的兄弟，看到親人們都在現場支持自己，真的好窩心啊！SEVENTEEN確實體現了'你爸媽就是我爸媽'這句話！



大家同時在猜成員勝寛的媽媽應該也在現場XD當天因為是勝寛媽媽的生日，粉絲還窩心的合唱生日快樂歌，為勝寛媽媽獻上生日祝福！就算是誤認人在現場，相信勝寛媽媽知道後一定也很感動！粉絲克拉們真是太可愛太暖心了，難道這就是所謂的飯隨愛豆？



當天最大的spotlight絕對集中在成員Dino爸爸身上了！演唱會上現場的攝影機照向觀眾席間，要隨著音樂來段即興舞蹈。這次成員們選擇了Dino的爸爸，他馬上來段freestyle，天啊這舞功絕對要出道的吧，現場都沸騰了XD



Dino還說爸爸一直有在上舞蹈課XD看來是在準備出道吧！想看Dino跟爸爸來段合舞呀～



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